El doloroso testimonio de Mauricio Flores por enfermedad de su esposa: "No quiero que se me vaya"

Flores estará junto a su compañera Paty Cofré en un nuevo capítulo de 'Socios de la parrilla", donde además harán un homenaje a los humoristas que ya partieron.

Este jueves, el nuevo episodio de “Socios de la parrilla” por Canal 13 promete ser un momento de mucho humor y risas.

Los anfitriones Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta (Pedro Ruminot estará ausente) tendrán en su quincho a la comediante Paty Cofré y al humorista Mauricio Flores.

El dúo de humoristas y amigos contarán cómo es trabajar juntos en el espectáculo que recorre Chile, “Súper-héroes sin HD”, donde la actriz interpreta a la “Mujer Maravilla”.

“Trabajar con Mauricio es bien agradable, tenemos un muy buen ambiente. Es como trabajar con la familia”, revelará Cofré.

En el programa, también harán un sentido homenaje a los humoristas que ya partieron y con los que ambos artistas trabajaron en diversas revistas de espectáculos y programas de televisión.

En relación a lo difícil que es hacer reír, la ex integrante de “La escuelita” manifestará que “el humor se está perdiendo y siento que la risa sana el alma y la gente necesita la risa”.

Instagram @cami Lee También > Cami se lució con llamativo look "sin cejas" en previa de los Grammy Latinos 2022

Además, se vivirá un emotivo momento, debido a que Flores contará que su esposa fue diagnosticada hace algunos años con un cáncer de mama.

“Para mí fue un palo en la cabeza cuando me dijeron que estaba enferma. Es el pilar nuestro. Cuando pasó esto, se me pasaron muchos rollos por la cabeza, de no volver a tenerla más.”

El ex integrante del dúo “Melón y Melame” puntualizó que estudios revelan que el 80% de los hombres abandona a su pareja cuando le declaran que tiene cáncer.

“Yo estoy orgulloso de ser del 20% de hombres que no abandona a su mujer debido al cáncer. Yo a mi señora no la voy a dejar nunca, porque no quiero que se me vaya”, reflexionará el invitado.