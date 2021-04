"Buscar nuevos comienzos": Sergio Chamy viaja a EE.UU para premiación de los Óscar

"El agente topo" de Maite Alberdi está nominado a los premios más importantes del cine estadounidense y será su protagonista quien viaje a la ceremonia en Los Ángeles.

El mismo protagonista del documental de ficción chileno “El agente topo” representará al filme en la ceremonia de los premios Oscar 2021. El largometraje dirigido por Maite Alberdi competirá como mejor documental en los premios de la academia el próximo domingo 25 de abril, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Sergio Chamy, de 87 años, contó a través de sus redes sociales que viajará a Estados Unidos para representar a Chile en los premios de la academia, en los que “El agente topo” competirá contra dos documentales estadounidenses, un sudafricano y una cinta rumana.

“Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida… y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba”, escribió “don Sergio” en Instagram.

“Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar a ‘El agente topo’ en los premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. Y a los que no lo creen, para motivarlos”, agregó.

El documental que cuenta la historia de un centro de larga estadía para adultos mayores, mediante la breve estancia de Sergio Chamy, quien se infiltra para investigar un supuesto caso de maltrato, podría convertirse en la tercera cinta chilena en lograr una estatuilla, después del corto animado “Historia de un oso” y “Una mujer fantástica”, que ganó como mejor película de habla no inglesa.