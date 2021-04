"Las he probado todas, menos la heroína": Felipe Bianchi reveló los excesos que han marcado su vida

El periodista conversó el miércoles con Martín Cárcamo en el programa "De tú a tú" sobre sus fracasos, éxitos, su vida amorosa y también los excesos en su vida.

La noche del miércoles Canal 13 emitió un nuevo capítulo de "De Tú a Tú", donde el invitado esta vez fue el periodista Felipe Bianchi.

El comunicador mostró su amplia casa ubicada en Las Cruces y conversó con Martín Cárcamo sobre varios temas, entre ellos los inicios de su carrera, sus fracasos, éxitos y su vida amorosa.

Canal 13 Lee También > 'Anita' de "Los 80" reapareció en tv con 11 años: se reencontró con Tamara Acosta en "De tú a tú"

Sin embargo, algo que llamó la atención de Cárcamo, fue la revelación que hizo Bianchi sobre los excesos en su vida. En este sentido, el periodista comentó que tuvo cercanía con las drogas y que ha probado la mayoría de ellas.

"Las he probado todas, menos la heroína (...) la heroína me da susto, me da susto pincharme, pero he probado hongos, marihuana (que nunca me gustó), cocaína, ácido, de todo. Entiendo que es súper riesgoso, sobre todo si es que te quedas pegado, pero por suerte no es mi caso. He podido hasta dejar el cigarro sin problemas, pero lo he probado todo", se sinceró.

Asimismo, aclaró que hoy en día no consume droga pero que sí usó bastante en un momento de su vida. "Jalé en alguna etapa de mi vida, los pitos nunca han sido muy importante porque me hacen mal extrañamente, y con el ácido tuve una experiencia un poco rara", dijo.

Por otro lado, contó que una vez se estaba yendo de una fiesta y una amiga le puso una estampilla de ácido en la boca. Esto le generó que empezara a ver la lista de curso del colegio y formaciones de equipos de fútbol de determinados años. "Estuve cinco horas sin poder dejar de generar información. Así que nunca más, no sé qué me dieron esa noche", precisó.

"Gracias a Dios porque no mucha gente puede decirlo: pude usar la droga y que no me usara a mí. Muy peligroso porque yo creo que hay una cosa que es fundamental, cuando a uno le gusta su trabajo más que nada en el mundo, no lo pones nunca en riesgo. No hay nada que me guste más que trabajar", cerró.