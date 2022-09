"Ya bajé los brazos": La dura respuesta de Marité Matus sobre relación de Arturo Vidal con sus hijos

La influencer le respondió a un usuario en Instagram y a los pocos minutos el futbolista compartió un misterioso mensaje en la misma red social: "Preguntas tontas?, respuesta tonta".

Una contundente respuesta fue la que entregó Marité Matus a unos de sus seguidores en redes sociales, luego de que le preguntara cómo era la relación de Arturo Vidal y su familia, con sus hijos.

La influencer abordó este tema mientras interactuaba la tarde de este martes con sus seguidores tras abrir una caja de preguntas en sus stories de Instagram.

"¿No te da rabia que, mientras tú pasas de todo con tus hijos, Vidal suba fotos carreteando?", le preguntó un seguidor.

Matus no se guardó nada y fue tajante para contestar: "Gracias a Dios ya no siento rabia, ni pena. Porque mis niños tienen tanto amor que sé, que son niños felices", comenzó diciendo.

Y añadió: "La verdad, ya bajé los brazos y le dejo todo a la vida. Al final, todo se pone en su lugar".

Asimismo, Marité desclasificó que la familia de Arturo Vidal estaría bastante alejada de la vida de sus hijos, deslizando que incluso habría un desinterés de su parte. "¡Uf! Simplemente, no tienen interés en verlos, y cuando no nace ese vínculo, no hay nada que hacer", contestó.

¿Vidal respondió?

Minutos después que Marité entregara estas respuestas, el volante de Flamengo hizo una extraña publicación en su cuenta de Instagram, específicamente en sus stories.

Su posteo, según los usuarios, estaría vinculado a los dichos de Matus.

"Pregunta tonta? Respuesta tonta", señaló compartiendo un mensaje que dice: "Hoy alguien me ha dicho que soy flojo. Casi le contesto", lo que generó diversas reacciones.

