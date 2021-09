Edward Snowden, ex analista de la CIA, advierte riesgos sobre nueva herramienta de rastreo de Apple

La compañía tiene la intención de rastrear el material relacionado con abuso infantil, pero eso abriría otro flanco de conflicto en el ámbito de la privacidad de los usuarios.

El ex analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, Edward Snowden, advirtió que Apple marcaría un precedente al presentar una nueva herramienta para rastrear contenidos ilegales en teléfonos móviles.

"Hay una gran diferencia entre lo que hace ahora la compañía Apple, que pretende rastrear nuestros iPhones, y lo que se hacía antes", manifestó Snowden.

Y es que, tal como manifestó Apple, la compañía tiene la intención de rastrear el material relacionado con abuso infantil en datos almacenados por usuarios en sus servicios, algo que ha abierto un flanco de preocupación entre expertos debido al temor a la violación de la privacidad de los usuarios.

Según recogió la Agencia EFE en El Universo, Snowden afirmó que "ahora la compañía Apple está desarrollando algo completamente nuevo, algo que no hemos visto antes" y que la empresa californiana podría intentar rastrear "el, teléfono de cada uno" antes que la información en el dispositivo llegue a los servidores.

Por lo mismo, sostuvo que si Apple detecta "pornografía infantil la van a marcar como ilegal", pero luego se podrían generar "nuevas categorías" de contenido rastreable .

"Apple está cruzando una línea, entre lo que tiene cada uno en su teléfono y lo que se guarda en sus servidores", agregó, manifestando que con esto Apple marcará un precedente y que el resto ya no dependerá de la compañía.

"Eso no dependerá de Apple, dependerá de los gobiernos (...) ¿Acaso podrá decir no a EEUU, Rusia, China, Alemania, Francia o el Reino Unido? Naturalmente, no", comentó.