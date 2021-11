El complicado estado de salud que tenía Alberto Zará, el fallecido actor de "Los Venegas"

En diciembre de 2019, el matinal Bienvenidos de Canal 13 dio a conocer la difícil situación del intérprete mediante un vecino suyo del barrio Yungay.

Esta nota fue publicada originalmente el 9 de diciembre de 2019

A través de un potente relato en Facebook, Pedro Soza, un vecino del Barrio Yungay, dio a conocer el triste estado de salud en el que se encuentra el actor Alberto Zará, reconocido por interpretar a 'Elvis', el guardia del condominio de la serie "Los Venegas".

TVN/T13 Lee También > Muere el actor Alberto Zará, reconocido por interpretar a "Elvis" en "Los Venegas"

"Caminando por el Barrio Yungay me encuentro con este vecino que me pide ayuda para llegar a su casa, me dice que no tiene equilibrio por un golpe que tuvo y que le afectó el oído medio", escribió.

Y luego agregó: "Le pregunté en qué trabajaba y me dice que es actor sin pega hace muchos años, que trabajó 21 años en la serie Los Venegas (Los Simpson Chilenos)… era el guardia del condominio. ¿Qué será de sus compañeros de esa época?, se preguntó Soza, afirmando: "No se ve bien el amigo".

Sobre esto hecho, Pedro conversó con el matinal 'Bienvenidos', donde contó que Alberto le dijo que tenía muy bonitos recuerdos de la serie, destacando que los actores eran muy unidos en esa época y que eran casi como una familia.

Canal 13

En el registro, Pedro le preguntó Zará si le gustaría volver a actuar, a lo que éste respondió que "obvio que sí, es lo que mejor sé hacer".

Durante el programa, tanto los panelistas como Soza hablaron en profundidad sobre el tema. Comentaron sobre la ayuda que ha recibido el actor y se detalló que la hermana de Alberto confirmó que existe una red de apoyo para él, pero que sus problemas de adicción al alcohol no le han permitido salir adelante.

Casi al final del segmento, los actores Solange Lackington y Fernando Farías se contactaron con el matinal para entregar algún tipo de apoyo a Zará. La actriz aseguró que Sidarte tiene un convenio con el hospital San José, "donde puede acceder a un tratamiento que lo pueda ayudar de manera rigurosa o constante".

En esta misma línea, Solange afirmó que era un muy buen compañero, muy profesional, creativo y que guardaba los mejores recuerdos con él cuando actuaron juntos en la serie nacional.

Por otro lado, Farías lamentó la situación que vive su ex colega. "Qué lástima que esté enfermo, una lástima. Yo todo lo que pueda lo voy a hacer por Alberto", finalizó.