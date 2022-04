¡De no creer! El increíble parecido de Benito Cerati con su padre tras cambio de look

El hijo del cantante argentino y de la modelo chilena Cecilia Amenábar también se desempeña en el mundo de la música.

Gustavo Cerati fue uno de los artistas más reconocidos de América Latina, es que el argentino marcó una época con Soda Stereo y sus canciones, por lo que no es raro que su legado siga siendo recordado luego de su muerte en 2014.

Benito Cerati es parte de su legado y cada cierto tiempo surgen comparaciones con su padre, desde lo estético hasta su producción nacional. Ahora, el hijo mayor del cantante compartió una fotografía en Instagram donde se demuestra el increíble parecido que tiene con su padre.

El hijo de la modelo chilena Cecilia Amenábar nació el 26 de noviembre de 1993 y al igual que su padre, Benito también se desempeña en el mundo de la música.

Hace un tiempo, Benito compartió a través de sus redes sociales compartió una reflexión a partir de las múltiples comparaciones que surgen con Gustavo Cerati, donde señaló que “el comentario que más me rompe las pelota es en plan 'canta agudo porque no quiere parecerse a su papá' o 'se tiñe el pelo porque quiere diferenciarse'. Tipo anulan que yo sea alguien mínimamente distinto, con gustos distintos y que quizás es mi rango de voz y mis ganas de teñirme porque me gusta nomás. No hay que armar una teoría...".