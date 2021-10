"El juego del calamar": Netflix reveló el verdadero y corto nombre que iba a tener la serie

Kim Min Young, ejecutiva de Netflix, explicó que el cambio se debía a que deseaban alcanzar un público internacional.

Un inesperado éxito ha tenido la popular serie de Netflix, "El juego del calamar" (Squid Game en inglés), producción que cuenta la historia de cientos de personas deudoras de dinero que optan por participar de juegos extremos a cambio de un millonario premio.

La trama ha demostrado ser enormemente popular entre la audiencia mundial. En apenas unos días tras su estreno el mes pasado, se convirtió en la serié más vista de toda la plataforma.

Y quizás su éxito también se debe al nombre, que para muchos es bastante curioso y atrayente, algo en lo que se fijó su creador, pero no los ejecutivos de Netflix, quienes tenían otro nombre pensado para la serie en un inicio.

Así lo explicó Kim Min Young, ejecutiva de la plataforma de streaming, en entrevista con The Hollywood Reporter, quien reveló que la producción pensaba estrenarse con el nombre que realmente tenía (Squid Game) pero que debido a que deseaban alcanzar un público internacional, buscaron otro título alternativo que fuese fácil de entender.

"Inicialmente, sabíamos que queríamos que este programa viajara, pero nos preocupaba que el título "Squid Game" (El juego del calamar) no resonara porque no mucha gente lo entendería. Así que optamos por el título 'Round Six' en su lugar, queriendo que fuese más general y útil para decirle a la gente de qué se trata el programa, que hay seis rondas en el juego.

Y añadió: "Pero, más tarde, el director Hwang [Dong-hyuk] sugirió que tal vez deberíamos volver a 'Squid Game', porque es un programa único y este juego es la esencia. Creo que el título más auténtico ha funcionado realmente bien. El título, 'Squid Game', junto con la llamativa obra de arte, realmente captan el interés dentro de nuestro servicio, especialmente para el público que nunca antes ha visto un programa coreano pero que busca cosas divertidas para ver".

Claramente, tras el éxito de la serie, Min Young reconoció que la mejor decisión fue haber dejado el nombre que venía con la serie.

"Creo que tendemos a subestimar la curiosidad que tienen muchos de nuestros miembros y audiencia. Al tratar de hacer que fuera realmente fácil entender qué es el programa, podríamos haber cometido un gran error. Estoy muy contenta de que el director Hwang nos haya llevado de regreso a 'Squid Game', ya que despierta la curiosidad y captura muy bien la historia", cerró.