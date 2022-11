Eladio Carrion denuncia robo a su familia en su llegada a Chile

El artista estadounidense se encuentra en nuestro país, pues se presentará este viernes 11 de noviembre en el Movistar Arena.

Durante la jornada de este miércoles 9 de noviembre, el reconocido rapero estadounidense, Eladio Carrion, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo al arribar a nuestro país.

En un primer momento, el artista sostuvo que le robaron pertenencias de su maleta. Sin embargo, aclaró la situación asegurando que fue su familia la afectada con un robo de accesorios.

"No fueron mis prendas. Mi familia viajó hoy y ellos fueron a los que les abrieron las maletas y se robaron unos accesorios no de tanto valor económico pero si sentimental. Por eso subí el story. Yo ni viajo con mis prendas ya", escribió Eladio en sus stories de IG.

Añadió: "Y gracias a todos los que estuvieron frente al hotel. Estoy con mi familia por eso no me quede más rato como anoche. Tan pronto llegue mi equipo al país cuadramos algo para que todos podamos compartir organizadamente".

En una primera instancia, fue el mismo intérprete de "Hola" quien difundió la noticia en una storie en redes sociales. Si bien la imagen ya no se encuentra disponible, fue el sitio especializado en noticias urbanas, Trap2day, el que difundió la captura de su Instagram.

"LATAM Airlines Chile, me robaron unas prendas de mi maleta. Tienen hoy pa responder por ellas si no oficialmente me voy a poner pa ustedes todos los días. La maleta llegó abierta y sin las prendas", escribió el creador de "Todo o nada".

Según informó Carabineros de Chile a T13.cl, no se ha recibido una denuncia formal del cantante en la 27ª Comisaría del Aeropuerto Internacional.

Cabe señalar que, el artista se encuentra nuestro país, pues se presentará este viernes 11 de noviembre en el Movistar Arena.