Elenco de "Sex And The City" manifiesta su apoyo a denunciantes de abuso contra Chris Noth

El histórico actor de la serie de HBO es acusado de abuso sexual. Él negó que los hechos fuesen ciertos.

El actor que interpretó a 'Mr. Big' en "Sex and the City", Chris Noth, fue acusado de agresión sexual por parte de dos mujeres.

Se trata de Zoe, ahora de 40 años, y Lily, ahora de 31, quienes se acercaron a The Hollywood Reporter por separado, con meses de diferencia, y aseguran que las promociones y notas de prensa de la nueva serie "And just like that...", les trajo dolorosos recuerdos de incidentes ocurridos en Los Ángeles en 2004 y en Nueva York en 2015, respectivamente.

En este contexto, las protagonistas de la serie de HBO manifestaron públicamente su apoyo a las denunciantes.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, comienzan señalando en un escrito Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.