Eli de Caso contó detalles de cómo enfrentó la fibromialgia: "No tenía interés de seguir viviendo"

Eli de Caso le contó a Martín Cárcamo en "De tú a tú" que el dolor que sentía era tan intenso que hasta "te duele el alma".

La ex animadora de televisión, Eli de Caso, fue invitada al estelar de Canal 13 "De tú a tú", conducido por Martín Cárcamo.

En el espacio, la comunicadora contó su duro testimonio de cómo enfrentó el diagnóstico de fibromialgia en 2009, enfermedad que la hizo pasar por un momento muy complicado en su vida.

"Yo creo que estaba lista para irme. No tenía ningún interés de seguir viviendo en esos momentos porque tenía demasiado dolor en mi cuerpo", indicó.

"Yo tenía mucho dolor en mi cuerpo todo el día, toda la noche. No podía dormir. No me alcanzaba muchas veces la plata para los remedios. Estaba en una pésima época", señaló.

Eli de Caso le contó a Martín Cárcamo que el dolor que sentía era tan intenso que hasta "te duele el alma".

Tras ser consultada del por qué cree que le dio la enfermedad, la comunicadora contestó "por toda la historia de mi vida. Por el desamparo, por no haberme protegido, valorado, no haber puesto límites y no haber importado. La fibriomalgia tiene que ver con eso".

Instagram - Ariel Levy Lee También > Ariel Levy se corona como campeón mundial en un torneo de lucha libre estadounidense

Fue en ese momento cuando conoció a su pareja, Manuel Tello, quien la ayudó a superar ese difícil momento. "Él es un coach espiritual. Él trabaja en sanación. Me ha ayudado muchísimo con esta enfermedad", afirmó.

"Yo me encontré con Manuel el 10 de diciembre de 2009. El primero de enero de 2010 dejé todos los medicamentos completos", agregó.

"Las primeras veces que yo me despertaba en la mañana sin dolor, yo lloraba de alegría y de agradecimiento. Yo no he vuelto a tener dolores en mi cuerpo", manifestó.

Finalmente, la comunicadora afirmó que los 12 años que llevan de relación han sido maravillosos. "Ha sido mi gran amigo, mi gran compañero de ruta y quisiera morirme con él", señaló.