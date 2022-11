"En las buenas y en las malas": Novios chilenos se hacen virales tras terminar su boda en la clínica

La recién casada terminó con una fractura al peroné tras accidentarse.

Una novia chilena se hizo viral en redes socialess por el tragicómico final que tuvo su boda : Terminó en el hospital.

El incidente ocurrió el pasado sábado 19 de noviembre en el matrimonio de Camila Palma (29) y Carlos Roldán, cuando todos los invitados celebraban a los recién casados y la novia se cayó bailando, siendo trasladada en ambulancia hasta la Clínica Alemana.

Según lo explicado por la hermana de la accidentada, Florencia Palma (22), “los invitados estaban bailando y tomando, así que harto copete cayó a la pista de baile. Mi hermana se resbaló con el copete y cayó , el novio fue corriendo a ayudarla y se cayó igual que ella. Un tercero fue a ayudar, y sufrió lo mismo que los novios”.

La novia terminó su boda en una clínica, resultando con una fractura del peroné. El video de Camila en el recinto asistencial con su vestido de novia tiene más de 3,5 millones de reproducciones en Tiktok y tiene casi 200 mil me gusta.

“El novio dijo ‘ en las buenas y en las malas con ella ’, así que la noche de bodas fue en la clínica”, agregó Florencia.

En entrevista con LUN, Camila dijo “soy torpe, siempre me pasan cosas, pero nunca me había fracturado. No me queda otra que tomarme esto con humor”,

“Soy súper Yuyin (con mala suerte). Traté de aguantar el dolor lo que más pude pero al tiro supe que no era un esguince. Igual, a toda costa quise quedarme”, agregó la enfermera recién casada.

En esta línea su hermana dijo que “el momento de la caída fue fuerte y literalmente el centro de eventos parecía una sala de emergencias (puesto que la mayoría de los invitados eran profesionales de la salud). La obstinada quería seguir la fiesta”.

“Mi hermana es quemada de por sí, entonces todos coincidimos en que el matrimonio no podía terminar de otra forma sino era con una caída de la Camila. Nos reímos de la situación. Fue muy Camila de su parte”, concluyó Florencia.