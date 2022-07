"Gracias a Dios no nos encañonaron": Pamela Díaz contó que fue víctima de cuatro robos esta semana

A través de sus stories de Instagram, la modelo compartió una serie de registros del robo que sufrió la noche del jueves, en donde se ve su vehículo con una ventana destrozada.

Unos días bastante complejos está viviendo Pamela Díaz, luego de haber sido víctima de robo en cuatro oportunidades esta semana. Así lo relató a través de sus stories de Instagram.

Previo a estos hechos, la modelo contó que se había sometido a un proceso de "limpieza energética" tras experimentar una serie de episodios misteriosos y una supuesta "magia negra" en su contra.

Sin embargo, la mala suerte parece perseguirla y se hizo presente nuevamente la noche del jueves. La comunicadora reveló que sufrió un cuarto robo, pues rompieron el vidrio del vehículo para sacar algunas de sus pertenencias.

A través de sus stories, 'La Fiera' compartió una serie de registros en donde se ve el automóvil con una ventana destrozada. "Querida people, vengo de trabajar con Verónica y les quiero mostrar algo que nos pasó: nos rompieron el auto", comenzó diciendo.

Frente a esta situación, aprovechó de hacer sus descargos: "¿Qué está pasando en nuestras vidas? Ha sido una semana pero heavy. Lo que conté el otro día, me fui a limpiar, y así y todo, están pasando cosas con las energías", señaló.

Canal 13 - Amor Ciego 2008 Lee También > A 14 años de "Amor Ciego": Edmundo Varas contó cuál es la relación actual que tiene con Cari Bastías

Pese a esto, Díaz se mostró optimista y agradeció que el incidente no pasó a mayores. "Estamos muy agradecidas porque estamos vivas. Gracias a Dios no nos encañonaron, no pasó ninguna cuestión. Ahora vamos a Carabineros", expresó.

Finalmente, entre risas le envió un mensaje a los delincuentes: "Les quiero decir a los ladrones que se me acabaron las carteras. Nada tengo, 4 robos en 4 días".