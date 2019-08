La cantautora Laura Pergolizzi, más conocida como LP, debuta en Chile

La cantante y compositora Laura Pergalizzi, más conocida como LP, debutará en Chile el domingo 13 de octubre en Cúpula Multiespacio con un show que presenta su quinto y más reciente disco "Heart to mouth" (2018).

LP cuenta con una trayectoria que anota también la creación de canciones para otros artistas como "Love Will Keep You Up All Night" de Backstreet Boys, "Beautiful People" de Christina Aguilera, "Cheers (Drink To That)" de Rihanna, "Shine Ya Light" de Rita Ora, "Lolita" y "Life of Fire" de The Veronicas, "Fingerprint" de Leona Lewis, "Red, Pride" de Cher, "Broken Vow" para The Kooks y "Tear It Down" de Spoon.

Antes de estas composiciones había grabado los discos "Heart-Shaped Scar" (2001) y "Suburban Sprawl & Alcohol" (2004). Pero es a principios del milenio que Pergalizzi comenzó a llamar la atención de la prensa de habla hispana con el éxito "Lost on You", track que da nombre a su cuarto disco.

Le seguirían presentaciones en "The Tonight Show" con Jimmy Fallon y "The Late Late Show" con James Corden a Conan y Jools Holland, y se presentó en Coachella, Osheaga, Outside Lands y Mad Cool.

Sus canciones abordan temas complejos como la sexualidad, el consumo de drogas y aristas espinosas de las relaciones humanas.

Su quinta entrega "Heart to Mouth" destaca como su declaración más directa hasta el momento. Sin filtro, sin censura, y sin tonterías: "Cuando me pongo el micrófono y empiezo a hacer melodías, puedo sentir esa línea directa desde mi corazón hasta mi boca. En el pasado, había una ciudad llena de calles que necesitaba mi atención. Ahora, siento que tengo una gran vía de comunicación de la emoción. Ya sean canciones más tristes o grandes himnos, todos vienen del mismo lugar".

Con este disco la prensa especializada ha dicho que es "una de las estrellas pop rock más auténticas de esta generación" (V Magazine); "Su música tiene un sentimiento profundo que es raro" (MTV); "LP ha mezclado letras bellamente compuestas de diversos músicos para los que ha escrito, y su propia voz conmovedora en algo extraordinario" (Paste).

Las entradas estarán disponibles a través de sistema Puntoticket (y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark habilitados de todo Chile) en modalidad Venta General desde el 8 de agosto al mediodía; eso sí, previamente habrá una Preventa exclusiva para clientes de Banco de Chile, desde el 6 de agosto a las 12:00 horas.

Valores (incluyen cargos por servicio):