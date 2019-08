"La casa de papel 3": hay un enemigo de "La Resistencia" adentro del banco y no nos dimos cuenta

Este artículo contiene spoilers. Puedes leer toda la cobertura de T13 sobre "La casa de papel 3" en el siguiente link.

"La casa de papel 3" dejó varias dudas por resolver en el final de su más reciente ciclo. La serie española, que ahora produce Netflix, se encuentra en su momento más crítico para "La Resistencia".

Y la cuarta temporada será aún peor.

En entrevista con FórmulaTV, la actriz Itziar Ituño —que pasó de ser la inspectora Raquel Murillo a Lisboa, integrante del equipo de su enamorado, El Profesor (Álvaro Morte)— comentó que sus compañeros de overoles rojos "no lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí, dentro del banco".

La casa de papel 3: hay un enemigo adentro del banco Netflix

De todas formas, más allá de ese detalle, la intérprete vasca aseguró que "en la cuarta no sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía. Sí es cierto que la parte de la policía va a estar muy dura y van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda".

Si bien se desconoce su identidad, "La casa de papel 3" podría habernos dado una pista de quién sería el o la infiltrada.

La actriz Belén Cuesta ("Vis a vis", "Paquita Salas") fichó por el proyecto, pero en la tercera temporada solo se le mostró una vez como parte de los rehenes de "La Resistencia", en una secuencia, y sin diálogos de por medio. Si la historia hubiese terminado allí, solo se hubiese tratado de un cameo, pero en los nuevos capítulos su papel será más importante.

"La casa de papel 3" se encuentra actualmente disponible en el catálogo de Netflix.