La curiosa razón por que las hijas de Ryan Gosling creen que es un astronauta

La familia de Ryan Gosling y Eva Mendes está rodeada de misterio y así lo quieren mantener por un par de años más.

¿La razón? no desean que sus hijas, Esmeralda y Amanda, sean absorbidas por el mundo del cine y las luces. Incluso, las pequeñas creen que su padre se desempeña como astronauta, luego de ver unas capturas promocionales de la película “El primer hombre”, que se estrenará próximamente.

"La mía era una de las muchas madres en Cuba que tenían que caminar no sé cuántas millas para recoger agua del pozo. Esa fue su realidad durante un tiempo, así que el respeto y la admiración que siento ahora hacia ella es increíble. No teníamos demasiado cuando era pequeña, pero mi madre siempre decía: 'Por poco que sea, hay gente que está mucho peor que nosotros'. Y consiguió que yo asimilara esa realidad desde muy joven", recordó la actriz en una entrevista con la revista Women's Health, donde habló de su miedo a que sus hijas crezcan sin valorar todas las bondades de su vida.

A pesar que muchos de sus colegas han decidido contarles prematuramente a sus hijos cuál era su labor, la pareja ha decidido mantener al margen a las dos pequeñas de lo que ha sido su exitosa carrera cinematográfica y protegerlas de las consecuencias indirectas de su fama.

"Es algo que nos preocupa, y mucho. No solo porque formemos parte de esta industria; el componente añadido de la fama resulta aterrador cuando estás educando a niños pequeños. Intento hacer un esfuerzo para que no me vean prestando demasiada atención a lo que me pongo. Nunca me han visto prepararme para un evento ni me han visto en el trabajo. No pasa nada si alguien quiere hacer lo contrario, pero la forma en que yo consigo mantener la normalidad es impidiendo que me vean en esas situaciones. Para ellas soy sencillamente mamá. Y soy perfectamente feliz siendo solo mamá".