La foto con que Denise Rosenthal se sumó a la fiebre por "Game of Thrones"

Luego de una jornada de trabajo en estudio, la cantante Denise Rosenthal fue a dar un paseo por Los Angeles, California, donde prepara su próxima producción.

Fue ahí que la intérprete de "Cambio de Piel" tuvo un gran encuentro con el anhelado trono de hierro de "Game of Thrones", el que jugará un rol crucial en la octava y última temporada de la serie de HBO, que se estrenará el 14 de abril.

"Salía pasear después del trabajo en el estudio y...me encontré con el trono!", escribió la también actriz, asegurando que se trata del original de la serie.

En solo minutos la publicación se llenó de comentarios.

