La imagen de Margot Robbie con la que se le puso punto final a las grabaciones de "Birds of Prey"

"Birds of Prey" (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), es el nombre del esperado "spin-off" en solitario sobre Harley Quinn que llegará a los cines del mundo en febrero de 2020.

Protagonizada por Margot Robbie, la cinta terminó sus grabaciones este fin de semana y lo anunciaron con una particular imagen. La productora publicó una foto en redes sociales de la espalda de Robbie en una silla que muestra lo que sería el logo de la película.

En el respaldo se lee "Birds of Prey" en gris y el bate de la protagonista formando el agujero de la "O" y el martillo haciendo lo mismo con el de la "R". Por otro lado, la parte entre paréntesis del título aparece en rosa y en un tamaño mucho más pequeño.

La actriz también quiso anunciar que el rodaje de esta entrega había terminado y publicó la misma instantánea en su cuenta de Instagram con el mensaje "Hemos terminado".

La producción contará con un selecto elenco compuesto por Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli/Cazadora), Jurnee Smollett-Bell (Canario Negro/Dinah Lance), Rosie Perez (Renee Montoya), Ella Jay Basco (Cassandra Cain/Batgirl), Chris Messina (Victor Zsasz) y Ewan McGregor (Black Mask).

Recordemos que la cinta está dirigida por Cathy Han y el guión estuvo a cargo de Christina Hodson.