"Está 100% claro": Noah Schnapp confirma la orientación sexual de Will de Stranger Things

El actor relató que seguidores de la serie se le habían acercado para comentarle que se sentían identificados por los problemas de su personaje.

El actor Noah Schnapp, quien interpreta a William "Will" Byers en Stranger Things, confirmó la orientación sexual de su personaje.

En la cuarta temporada de la serie de Netflix el personaje de Schnapp dio indicios de sus sentimientos hacia otro de los adolescentes protagonistas: Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

En una entrevista con Variety, le preguntaron “Will está luchando por ser gay y salir del clóset?”, a lo que el actor respondió que “sí, creo que lo está. Obviamente, se insinuó en la temporada 1. Siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente ”.

“Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike” , aseguró.

En esta línea relató que “la gente se me ha acercado: estaba en París y este hombre de unos 40 años se me acercó y me dijo: ‘Guau, el personaje de Will me hizo sentir tan bien. Y me sentí muy identificado. Es exactamente como yo era cuando era un niño’”.

“Eso me hizo tan feliz de escuchar. Están escribiendo este personaje real y este viaje real y lucha real y lo están haciendo muy bien”, concluyó.