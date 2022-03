[VIDEO] Estrella de la WWE se fractura el cuello en plena pelea tras fallido intento de "suplex"

El luchador debió salir en camilla del show "SmackDown".

Una de las superestrellas de la World Wrestling Entertainment, "Big E", sufrió una frabctura en el cuello durante el show de el pasado viernes en la noche.

El luchador, ex campeón de la compañía e integrante del grupo "New Day", se encontraba luchando ante Ridge Holland cuando este último decidió aplicar un suplex tipo "belly to belly".

AFP Lee También > Modelo Hailey Bieber fue hospitalizada por un "padecimiento cerebral"

La movida consiste en, estómago contra estómago, levantar a tu oponente y lanzarlo hacia atrás.

Sin embargo, el peso de "Big E" y un error de coordinación terminaron con el ex campeón cayendo con el cuello en vez de la espalda, lo que le generó una fractura.

La movida generó gran preocupación entre los asistentes, que vieron cómo retiraban a una de las caras de la compañía en camilla.

Horas después, el propio Ettore Ewen (nombre real de "Big E"), publicó un video en sus redes sociales donde expresa su agradecimiento a la "gente hermosa, por todas sus preocupaciones y mensajes. Es muy conmovedor... Voy a estar bien. Estaré bien. No se preocupen. Vayan a dormir".

Revisa el video de la lesión de Big E en WWE a continuación:

Gracias a Dios @WWEBigE está estable y no ocurrió una desgracia ,como lamentablemente ha ocurrido en muchas ocasiones, son los riesgos del #wrestling mis respetos y bendiciones con cada uno de ellos, y pronta recuperación a uno de los líderes de el positivismo #SmackDown #BigE pic.twitter.com/DXLuokAIba March 12, 2022