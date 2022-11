Bizarrap lanza junto a Duki la esperada BZRP Music Sessions #50

En el nuevo hit del productor, el cantante argentino hace un recorrido de cómo creó desde el barrio su exitosa carrera, situándose como uno de los pioneros de la industria en su país.

Uno de los productores y dj más exitosos de este último tiempo es Bizarrap, el joven de tan solo 24 años ha lanzado a lo largo de estos años grandes colaboraciones con artistas de renombre, tale como, Cazzu, Eladio Carrión y Residente.

Ahora es el turno de Duki , intérprete trasandino que si bien ya había trabajado con Bizarrap en el pasado, acaba de soprender a sus fanáticos con un nuevo hit.

La canción de los argentinos hace un recorrido de la carrera de Duki, quien a medida que cuenta su evolución como artista juega con los efectos visuales del registro: Parte sin sus característicos tatuajes en la cara y a medida que el video avanza se van agregando los dibujos en su rostro.

Con este estreno, ambos artistas cumplieron su promesa realizada en la previa de la final de la Copa América 2021: "Si Argentina gana la Copa América hacemos la Bizarrap Session con Biza", aseguraron en dicha instancia.

"El milagro de Sandra y de Guille nacido el 24 de junio. Pequeño guerrero que piensa ganarle a la vida a los puños. Me fui pa' la calle, metido en el rap y dejé los estudios. Y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en un estudio. Y pegué mi primera canción, y aunque no tenía plata, me creí millonario. El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio", se oye en la primera parte de esta colaboración.