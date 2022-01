Actriz de películas de Marvel protesta contra vacunas obligatorias: "Sigo siendo proelección"

En marzo de 2020 la misma actriz criticó fuertemente la distancia social como un método para reducir la tasa de contagios en Estados Unidos.

Durante la tarde de este jueves, la estrella de Ant Man de 42 años, Evangeline Lilly, compartió una publicación en sus redes sociales en la que mostraba que el pasado fin de semana asistió a una protesta en contra de la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID-19 en Washington DC .

"Estuve en DC este fin de semana para apoyar la soberanía corporal mientras los camioneros canadienses se unían para su convoy pacífico a través del país en apoyo de lo mismo”, escribió en Instagram.

“Creo que nunca se debe obligar a nadie a inyectarse algo en el cuerpo, en contra de su voluntad, bajo la amenaza de ataques violentos, arrestos o detención sin juicio, pérdida de empleos, personas sin hogar, inanición, pérdida de educación, alienación de los seres queridos, excomunión de la sociedad, bajo cualquier amenaza”, agregó.

Hizo énfasis en que "esta no es la manera. Esto no es seguro. Esto no es saludable. Esto no es amor. Entiendo que el mundo tiene miedo, pero no creo que responder al miedo con fuerza solucione nuestros problemas. Era pro elección antes de Covid-19 y sigo siendo pro elección hoy ”.

La actriz, quien hoy en sus redes sociales acumula un total de 2.2 millones de seguidores, hizo noticia antes por negarse a mantener la distancia social en marzo de 2020.

Dichas declaraciones la hicieron disculparse más tarde, cuando asumió su "insensibilidad".

Evangeline Lilly es una de las protagonistas de las películas de Ant-Man. En su rol de "La Avispa" aparecerá prontamente en "Ant-Man 3: Quantumania", una de las películas más esperadas como parte de la continuación del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).