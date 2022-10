Ex integrante de "Mekano" vuelve a ser hospitalizada tras brutal golpiza

Se trata de Romina Sáez quien en marzo de este año fue agredida brutalmente por parte de sus arrendatarios.

Uno de los programas juveniles más recordados de la televisión chilena es "Mekano", espacio que junto a sus participantes, sigue en la memoria del público nacional.

Es en este contexto que una de sus ex integrantes se encuentra en la noticia, pues tuvo que volver a ser internada tras una brutal golpiza sufida hace unos meses. Su madre relató que se encuentra grave .

Se trata de Romina Sáez, quien fue agredida por sus arrendatarios y quedó internada. Pese a ser dada de alta hace algunos días, la mujer tuvo que volver a ingresar al recinto asistencial.

"Duro poco el calor de hogar. Hoy hospitalizada sin fecha de alta", escribió la propia Romina en su cuenta de Instagram.

En su publicación se le ve con un parche en uno de sus ojos, daño que le quedó tras sufrir una fractura entre el ojo y su pómulo, según explicó madre al diario La Cuarta.

“La doctora me dijo que ‘es delicado’, que hay que estar atentos. Ella lloraba todos los días, me decía ‘mamá, mira la cantidad, no vaya a ser algo malo’. Ahora yo voy al hospital, estoy llevando sus cosas y vamos a ver qué pasa, pero parece que ya se enteró que la situación es grave. Quiero tranquilizarla un poco”, sostuvo su mamá.