¿Exceso de cirugías? El impactante cambio de aspecto de famoso jurado de America’s Got Talent

Simon Cowell, de 63 años, reconoció en el pasado una adicción a las cirugías. En los últimos días se viralizó una nueva imagen que deja en evidencia un notorio cambio.

Simon Cowell es conocido en el mundo entero como el jurado más duro en los programas de America’s Got Talent y su homónimo en Reino Unido, además de su carrera promoviendo a nuevos talentos, como One Direction.

Sin embargo, en los últimos días el británico de 63 años ha dado que hablar por otro tema: su apariencia.

A mitad de semana se viralizó en las redes sociales una imagen de él, dejado en evidencia un notorio cambio de aspecto en su rostro .

🤡Simon Cowell has sparked concern from fans in a new video shared to social media on Thursday. pic.twitter.com/ncePBmmq3T — .. (@Xx17965797N) December 1, 2022

Los comentarios en las redes incluso apuntan a que parece que “se estuviera derritiendo”. Lo cierto es que, hace un tiempo, el propio Cowell reconoció cierta adicción hacia las cirugías estéticas, las cuales había intentado dejar. “Hubo un tiempo en el que creo que me fui muy lejos. El otro día vi una foto mía de antes y no me reconocí, la verdad parecía como sacado de una película de terror”, expuso en 2018 a The Sun. Asimismo, hace algunos años también aseguró que había utilizado bótox.

“Hubo un tiempo en el que creo que me fui muy lejos. El otro día vi una foto mía de antes y no me reconocí, la verdad parecía como sacado de una película de terror”, expuso en 2018 a The Sun.

Asimismo, hace algunos años también aseguró que había utilizado bótox. “Hubo una fase en la televisión en que todos los que trabajaban en pantalla tenían la cara llena de esto y lo otro”, reconoció.

AFP - Productos de Apple Lee También > Apple se querelló contra comerciante magallánico acusado de vender productos falsos

Sin embargo, en abril pasado aseguró, al mismo medio, que había dejado este tipo de tratamientos debido a los problemas que le ocasionaron con su familia.

“Mi hijo Eric se puso histérico al ver mi cara. En ese entonces me dije que era suficiente. No hay relleno en mi cara ahora. Cero”, afirmó.

Actualmente Simon Cowell se prepara para ser parte de America’s Got Talent All-Stars, versión que reúne a ganadores y grandes concursantes de ediciones pasadas.