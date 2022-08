Dos famosas exconejitas Playboy relataron primer encuentro sexual con Hugh Hefner: "Fue asqueroso"

En su nuevo podcast, Holly Madison y Bridget Marquardt recordaron sentirse como un "pedazo de carne" cuando estaban con el magnate y dueño de la revista para adultos.

A principios de este mes, las ex conejitas de Playboy, Holly Madison y Bridget Marquardt, anunciaron que lanzarían un podcast conjunto, titulado "Girls Next Level", haciendo una referencia directa al reality show que protagonizaron con Hugh Hefner en los años 2000 llamado "The Girls Next Door", en el canal E!

El espacio fue anunciado con bombos y platillos, y se indicó que sería el lugar perfecto para revelar toda la "suciedad detrás de escena" que vivieron durante su permanencia en la mansión Playboy.

Marquardt y Madison, que fueron reconocidas públicamente como las "novias principales" del magnate, junto con Kendra Wilkinson, explicaron en el programa lo presionadas que se sintieron para tener relaciones sexuales sin protección con el dueño de la revista para adultos.

Bridget tenía 28 años cuando se fue a vivir a la mansión y, de acuerdo a sus declaraciones, en los primeros días fue invitada a participar en una orgía en el dormitorio del dueño de casa.

"La Reclutadora", como definió Marquardt a una de las conejitas con más experiencia en ese momento, le preguntó si formaría parte del "grupo de arriba", a lo que ella contestó que solo quería presenciar el evento y no participar de él. Sin embargo, la mujer le respondió que si no formaba parte de la orgía, el magnate no la llamaría nunca más, consigna NewsWeek.

"Yo veía todo lo que las invitadas hacían, así que sabía que eso sería una cosa de 10 segundos. Quiero decir, definitivamente no más de un minuto", precisó y añadió: "Aunque intenté bloquear la experiencia de mi memoria, sí recuerdo tratar de hacerlo lo más rápido posible".

"Era como una fiesta de pijamas. Toda la habitación estaba a oscuras. Las únicas luces provenían de dos televisores que estaban emitiendo pornografía", expresó.

Por otra parte, Holly Madison, que fue novia de Hefner entre los años 2001 y 2008, dijo que el ambiente dentro de la casa se sentía como una especia de "culto".

En este sentido, recordó la primera vez que durmieron juntos , donde aseguró, se sintió muy humillada a la mañana siguiente.

"Tomé tragos toda la noche porque estaba muy nerviosa", mencionó la exconejita. "Estaba muy borracha, subí las escaleras... Alguien preparó un baño en su baño y se suponía que todos debían bañarse. Pero nadie realmente lo hizo… Creo que solo fuimos yo y otra persona", sentenció.

"Habían vibradores dispuestos para todos en toda la cama. Nunca había usado un vibrador en mi vida... Entonces, estoy acostada esperando a todos los demás (...) lo primero que sucede es que 'La Reclutadora' dice: 'Papá... ¿Quieres tener a la chica nueva?'", recordó, señalando que "todos solían llamar a [Hefner] 'papá' en el dormitorio".

Y continuó: "Y no te miento, lo siguiente que sé es que él está encima de mí (...) definitivamente no hubo romance ni seducción ni nada por el estilo. Estaba oscuro en la habitación, había una pantalla gigante de cine porno. Todo era muy mecánico y robótico".

Finalmente, declaró que "fue realmente asqueroso para mí cómo Hef no quería usar protección. El impacto que tuvo en mí fue muy fuerte".

Hugh Hefner falleció a los 91 años (2017) después de sufrir un paro cardíaco y una falla respiratoria, consecuencia del delicado estado de salud que estaba atravesando, según su certificado de defunción, publicado por TMZ.