Fabricio Vasconcellos revela millonaria propuesta sexual que le hizo una mujer: "Yo era muy famoso"

El ex Porto Seguro estará invitado a un nuevo capítulo de 'Juego textual', donde contará detalles de cómo surgió este osado ofrecimiento.

La noche de este lunes, “Juego textual” tendrá a sus ocho panelistas, Katty Kowaleczko, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, teniendo una conversación al límite con el bailarín axé Fabricio Vasconcellos.

En el programa, el brasileño revelará que una vez tuvo un ofrecimiento sexual por parte de una mujer. “Entró al camarín donde me estaba tomando fotos y me dijo ‘Quiero pasar una noche contigo, te ofrezco 10 millones’. Así, cara de r...”, contará, explicando que ser objeto de deseo era algo que lo hacía sentir muy bien.

“Yo me sentía la raja. En esa época yo era muy famoso, y todas querían tomarse fotos conmigo, tocarme, agarrarme. Nosotros teníamos que ir al supermercado con guardaespaldas”, sostendrá. De todos modos, asegurará que no aceptó esa propuesta: “Uno se puede hacer el canchero pero hay cosas en las que uno no transa”.

La locura de la fama, eso sí, tuvo un fin, y para Fabricio fue cuando se enamoró de la bailarina Mariela Román, su esposa, a quien conoció cuando fue su pareja asignada en el estelar de Canal 13 “Locos por el baile” (2007).

“Me gustó apenas la vi, pero me costó mucho conquistarla. Tuve que hacer la pega. Yo andaba en moto en esa época, entonces recuerdo que me llenaba la mochila de pétalos de rosas, bajaba de mi moto y tapaba su auto con los pétalos”, revelará sobre el inicio de su relación.

Al respecto, definirá el conocerla como un antes y un después para él. “El antes era toda la fama, mujeres, yo estaba un poco perdido, con malos amigos o conocidos que estaban contigo por algo. Cuando la conocí yo vivía en una casa con un amigo que era un antro, no tenía ni sábanas en la cama, ni cuenta de banco, tenía 3 motos, tres autos, pero ninguna intención de surgir, de construir. Ella me dijo que si quería que se quedara conmigo yo tenía que crecer. Al otro día ya había arrendado una casa y empezamos a construir una familia”, explicará el ahora padre de dos hijas.

Consultado sobre su peor día, en tanto, Fabricio se referirá a la ocasión en que resultó formalizado por la venta de terrenos irregulares . Según contará, todo partió cuando un amigo lo llamó para invertir en un terreno, el que luego subdividieron y vendieron. “Me quedó la cag... porque no se podía subdividir. Yo nunca me había metido en temas de terrenos. Me demandaron y todo el show (...) Fue un total de 370 millones de indemnizaciones que pagué. Hoy en día no hay ningún proceso, se deshizo el negocio”, aclarará.

Para el bailarín, el incidente afectó su reputación. “Hicieron un festín completo, muy mal manejado por mí también (...) Claramente me manchó, fue un antes y un después de eso, porque quedé con una imagen muy negativa. Perdí plata, pero gané un infierno en mi vida. Fueron cuatro años duros para mí, para Mariela y todos mis seres queridos, que la gente ponga en duda todo lo que he construido durante 20 años, mi casa, mis negocios, mis gimnasios, oficinas”, dirá.

“El baile me encanta y me fascina, pero yo soy una persona que se mueve en otro mundo, inmobiliario, construcción. Mi fuente de renta es de propiedades y negocios. Me va bien, soy un w... bueno para hacer negocios”, se definirá el ex Porto Seguro.