Familia de víctimas de Jeffrey Dahmer contra Netflix tras nueva serie: "Solo están ganando dinero"

"Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo", sostuvo una de las hermanas de una de las víctimas.

Netflix estrenó la miniserie “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, que muestra los crímenes cometidos por este asesino en serie entre 1978 y 1991.

La ficción recientemente estrenada por Netflix y protagonizada por Evan Peters ha tenido una buena acogida por la audiencia.

Sin embargo, los familiares de las víctimas criticaron la producción , asegurando que no se comunicaron con ellos para un tema tan sensible como la pérdida de sus seres queridos.

T13 - Daddy Yankee en Chile Lee También > Daddy Yankee adelanta lo que serán sus tres shows en Chile: "Vamos a romperla pero con todo"

“Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia. Eso es solo codicia”, aseveró a Insider Rita Isbell, la hermana de Errol Lindsey, una de las víctimas de Dahmer.

En total, el sujeto asesinó a 17 personas, entre adultos y niños. El caso generó aún más conmoción porque el asesino practicaba la necrofilia y el canibalismo con sus víctimas.

“Nunca me contactaron sobre el programa. Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron (...) Pero no tengo hambre de dinero, y de eso se trata este programa, Netflix tratando de que le paguen”, aseguró Isbell.