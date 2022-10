Fan chilena a la que Daddy Yankee le contestó su mensaje: "Me han escrito todo tipo de insultos"

La joven enfermera habló con T13.cl y mencionó que se enteró por una fan de Uruguay que el puertorriqueño había compartido su mensaje en redes sociales, ya que ella no usa Twitter.

Un caótico paso tuvo Daddy Yankee por nuestro país, luego que sus conciertos estuvieran marcados por una serie de incidentes afuera del Estadio Nacional.

Durante la primera jornada, personas ingresaron en una avalancha al recinto sin pagar los tickets, destruyeron rejas y también al interior del estadio parte de publicó no respetó la seguridad y se cambiaron a otros sectores.

Pero en medio de los desórdenes, hubo quienes disfrutaron en un 100% los recitales del puertorriqueño en Chile, en el marco de su gira de despedida "La última vuelta tour".

Una de ellas fue Stephanny Salgado, enfermera de 24 años, que por estos días vive un sueño luego de que su ídolo le contestara por Twitter a un mensaje que ella escribió en una bandera en el último concierto del artista, el día 29.

El músico, de nombre real Ramón Ayala Rodríguez, compartió varios registros de lo que fue la primera noche en Argentina cuando, entre tantas imágenes, subió la de una joven con una bandera chilena que tenía un particular mensaje.

"Me hice enfermera para responder a tu llamada de emergencia", escribió la fanática que se encontraba en la primera fila del último concierto, haciendo guiño al hit "Llamado de Emergencia" del cantante.

Pero la imagen que compartió Daddy Yankee iba con un comentario de respuesta que nadie esperó, menos la protagonoista de la foto. "¿Dónde marco?", escribió el reggaetonero en Twitter.

"No todos los días te responde Daddy Yankee"

Stephanny habló con T13.cl y describió la emoción que sintió cuando vio que su máximo ídolo le había contestado en la red social junto a la foto con su mensaje.

"La verdad no daba más de la emoción, estaba muy feliz, porque ya me había publicado en los videos de los conciertos unos segundos, pero ahora ya fue algo más directo y hasta con respuesta, o sea no todos los días te responde Daddy Yankee. Dí un salto de la emoción, luego a la media hora también me publicó su esposa, Mireddys en sus historias de Instagram", expresó feliz la joven enfemera.

Pero su travesía no fue fácil, ya que viajó desde Antofagasta y esperó muchas horas para finalmente poder quedar en primera fila. "Sentí que todo mi esfuerzo valió la pena, yo lo fui a ver al hotel e hice todas esas cosas de fan que uno hace", dijo entre risas.

Pero esta no es la primera vez que Stephanny hace sacrificios por su cantante favorito, ya que cada vez que el puertorriqueño viene a Chile, ella asiste a sus conciertos y esta vez no fue la excepción .

"Yo debía estar y en esta ocasión necesitaba sí o sí estar en primera fila para que viera mi mensaje así que llegue súper temprano a hacer la fila. Soy su fan desde los 10 años y ahora ya tengo 24, entonces él significa mucho para mí", aseguró.

Instagram @__stefi_s

Sobre cómo se enteró del mensaje de Daddy Yankee, la enfermera dijo que fue gracias a una fan urugaya que le escribió para contarle lo que estaba pasando. "Hace mucho que yo no usaba Twitter, pero una fan que conozco de Uruguay me habló y me dijo 'Daddy Yankee te anda buscando' y yo quedé súper confundida y claro abrí el chat y vi la foto que había publicado hace segundos y dije '¿esto es real?'", precisó.

"En ese momento estaba con mi tía y me abrazó y compartió mi emoción, luego de eso todos mis colegas, excompañeros, amigos y otros fans que conozco me empezaron a mandar el pantallazo", declaró.

La idea de escribir dicho mensaje en la bandera se originó porque 'Llamado de emergencia' es su canción favorita. "Si bien tengo muchas favoritas, esa es LA canción, la que me marcó y por la que me hice su fan. Entonces yo sabía que tenía que hacer algo relacionado a esa canción, en otros países las fans realizaban carteles relacionados con 'La despedida' pero yo quería algo más original y que tuviera mucho más significado para mí, así que se me ocurrió relacionarla con mi carrera", explicó.

"Me han escrito todo tipo de insultos"

Pero no todo ha sido felicidad, ya que Salgago comentó que también ha recibido comentarios de odio por el protagonismo que ha tenido en las últimas horas.

"La verdad me sorprendió mucho porque fue algo que hice súper sanamente. Siempre habrá comentarios (...) pero cuando empecé a leer los comentarios fue una sorpresa. Me han escrito todo tipo de insultos que no vale la pena repetir, comentarios súper prejuiciosos hasta por las profesiones cosas como 'lástima que seas paramédico', "debe ser la señora del aseo', y también cosas como 'a la señora tanto aún la tienes esperando en el SAPU'", relató a T13.cl.

Pero dichos mensajes no le han quitado la felicidad que le durará de por vida.

"Solo me quedo con el buen momento y estoy feliz porque después de todo los comentarios positivos han sido más, tuve comentarios muy lindos de mis colegas, de otras fans y personas que les gustó mi frase y sobre todo de mis cercanos, así que si llegase a volver Daddy Yankee a Chile, llevaré la misma bandera", concluyó.