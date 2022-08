Felipe Braun vuelve a las pantallas de 13C con la segunda temporada de "Cambio de vida"

Para el primer capítulo, Braun se trasladó hasta la ciudad de Cuzco, Perú, para conocer a Virgilio Martínez, chef peruano dueño de “Central”, el segundo mejor restaurante del mundo según el ranking The World’s 50 Best Restaurants 2022.

En este nuevo ciclo que comienza el miércoles 17 de agosto a las 22:30 horas, "Cambio de Vida" viajará a distintos lugares del país para mostrar innovadoras iniciativas relacionadas con la sustentabilidad, pero sobre todo, a aquellas personas que decidieron hacer un cambio en su vida para tomar rutas más conscientes y en armonía con el medioambiente.

Felipe Braun, presentador, productor ejecutivo y director del espacio, realizará este viaje para descubrir iniciativas que están cambiando el mundo. Desde emprendimientos que conectan con la naturaleza, reconocidos chef que muestran una manera más consciente de alimentación, mujeres que empoderan a otras mujeres para prevenir el cáncer, y muchas acciones más que logran un cambio de paradigmas en la sociedad chilena.

Todo esto se podrá ver desde una nueva factura, mucho más alineada con el estilo documental y con Felipe Braun desde una típica cocina sureña, preparando las mejores recetas que conectan con los alimentos que encontramos en el país.

En relación a las diferencias que tiene esta edición con la temporada debutante, Felipe explica que este año el trabajo colaborativo ha sido uno de los pilares en la producción del programa, donde han podido trabajar con muchos profesionales jóvenes.

“Este año nos hemos preocupado mucho más de los realizadores, de destacarlos y de trabajar con ellos en conjunto. Antes trabajabamos con una productora que hacía todo, pero ahora trabajamos con esa productora y otros realizadores jóvenes que salen a buscar las notas y eso ha sido tremendamente interesante”, comentó.

Braun señala que como el equipo lo componen 5 personas, todos los integrantes tienen que desempeñar diversas labores. Así como él se ha convertido en codirector y conductor, también ha tenido que desempeñarse como realizador, rol que le encanta realizar.

“Hay muchas de las notas que salen en el programa que las he hecho yo, eso me gusta mucho y me pone en una posición que me encanta. He ido aprendiendo a grabar con los años y me apasiona, me libera, me entretiene, es muy entretenido y llenador. Me suple un poco la necesidad de actuar, poder hacer cámara, hacer mis notas y preocuparme de los relatos”, reveló.

Para el primer capítulo, Braun se trasladó hasta la ciudad de Cuzco, Perú, para conocer a Virgilio Martínez, chef peruano dueño de “Central”, el segundo mejor restaurante del mundo según el ranking The World’s 50 Best Restaurants 2022, quien además diseñó el menú gastronómico para Explora en Valle Sagrado. “Esto es súper interesante para la gente que nos gusta la comida, poder profundizar sobre lo regional, sobre los alimentos, sobre la importancia de la calidad de los alimentos y la trazabilidad”.

Además, el actor tendrá la oportunidad de compartir con otros emprendedores que también están buscando generar un cambio en el país, como Palpa (start up que promueve un producto para la prevención del cáncer), jugos Bless (jugos prensados 100% naturales) y truferos Grau (trufera de la provincia de Ranco).

Respecto a las preparaciones que realizará en el programa, Felipe cuenta que hará recetas ricas y sencillas, que son inspiraciones diarias, y al mismo tiempo, buscan conectar con lo que pasa en el mundo. Asimismo, indicó que la pasión que tiene por la cocina radica en la fuerte conexión con su padre.

“Con la cocina tengo una relación súper de cariño que tiene que ver con la unión que hay con mi padre. Mi papá es un gran cocinero y para mi la cocina es mi casa. No estoy buscando objetivos, no estoy queriendo ni cocinar de una manera distinta, ni tener un restaurante, lo único que quiero es profundizar sobre un tema que para mí emocionalmente es muy atractivo porque son parte de mis recuerdos de cuando era niño”, puntualizó el actor.