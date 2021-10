[VIDEO] Fisicoculturista levanta auto con su fuerza y rescata a mujer en accidente de tránsito

"Todavía estoy en estado de shock", afirmó el deportista a través de redes sociales, revelando registros sobre cómo sucedieron los hechos.

Shahriar Kamali, un fisicoculturista iraní de 49 años, rescató a una mujer que había quedado atrapada bajo su auto tras un accidente en una carretera.

El sujeto levantó el vehículo y permitió que la mujer lograra salir, provocando la sorpresa de todos las personas que presenciaron el hecho.

El deportista viajaba junto a su hija cuando se registró el accidente, que terminó con el auto de la mujer completamente volcado, por lo que varias personas acudieron en su ayuda, pero no lograron sacarla.

Por lo mismo, "King Kamali" -como es apodado en redes sociales- bajó de su vehículo y fue hasta donde estaba la mujer, para utilizar su fuerza para levantar el auto y quitar la puerta que tenía aplastada a la víctima. Lo logró.