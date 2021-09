Fotógrafa se enoja con novios tras maltratos y borra todas las imágenes de la boda

La pareja la había contratado para abaratar costos, pues era una amiga cercana. Sin embargo, nada salió como esperaban.

Una fotógrafa tomó la drástica decisión de borrar todas las imágenes que había capturado de una boda luego que recibiera malos tratos del novio en medio de la ceremonia.

Se trata de una amiga de la pareja que contraía matrimonio, a quien la contrataron para abaratar costos y así contar con una cobertura fotográfica del evento. Sin embargo, nada salió como se esperaba.

Y es que la jornada laboral inició a eso de las 11 horas y debió seguir a la novia por distintos lugares, haciendo recorridos previos a la ceremonia. Tras eso, comenzó a capturar imágenes de la recepción y el festejo de la boda. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí.

"Sobre las cinco de la tarde se sirvió la comida, pero me dijeron que no podía parar a comer porque tenía que seguir ejerciendo de fotógrafa. De hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa. Me empiezo a cansar y empiezo a arrepentirme de haber aceptado este trabajo por casi nada", apuntó, reconociendo que le ofrecieron unos 250 dólares (unos 197 mil pesos chilenos) para las labores por 10 horas.

"Encima hacía mucho calor, por encima de 40°C, y no había aire acondicionado", agregó.

Fue entonces cuando la mujer se acercó al novio y le pidió tomarse un descanso de 20 minutos, pero se lo negó. Incluso amenazó con no pagarle por el trabajo, por lo que la fotógrafa reaccionó tajante.

"Le pregunto si está seguro de lo que me dice y me dice que sí, así que borré todas las fotos que hice frente a él y me fui diciéndole que ya no era su fotógrafa", complementó la usuaria de Reddit, plataforma en la que compartió el registró, según consignó Bored Panda.

Tras eso, se largó del lugar y compartió la historia en la red social.