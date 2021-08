Ester Expósito es criticada por aparecer en foto de C. Tangana tildada de "machista"

En la imagen se ve a ambos artistas rodeados de mujeres con bikini.

Los populares artistas españoles, Ester Expósito y C. Tangana, están en la polémica luego de compartir una fotografía tildada de "machista".

En la imagen se ve a ambos artistas rodeados de mujeres con bikini . Todos juntos arriba de un yate.

Cabe destacar que se trataría de una foto promocional de la nueva canción "Yate".

Tras difundir la imagen, los comentarios y cuestionamientos no tardaron en llegar. "C. Tangana es muy machista", "Es increíble la aceptación de la cosificación de la mujer, ¿hasta dónde vamos a llegar? C. Tangana me caía bien", son algunos de los comentarios en Twitter.

Es increíble la aceptación de la cosificación de la mujer, ¿hasta dónde vamos a llegar?

C Tangana me caía bien pero entre esta foto, y si recordamos la canción Booty, nos está demostrando que es un puto misógino de mierda.

Me gusta su música pero como persona...