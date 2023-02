[FOTOS] Maite Perroni de RBD mostró su avanzado embarazo y reveló sexo de su bebé: ya tiene 7 meses

La actriz de 39 años protagoniza la edición impresa de marzo de la revista Caras México, donde también aparece con su esposo Andrés Tovar.

A principios de este 2023, Maite Perroni (integrante del grupo RBD) reveló de la forma más original que está esperando su primer hijo con su esposo, Andrés Tovar.

La noticia llegó unos meses después de haberse casado y aunque muchos de sus seguidores sospechaban que ya estaba embarazada en ese entonces, no había ninguna confirmación oficial .

Eso hasta ahora, ya que la actriz de 39 años protagoniza la edición impresa de marzo de la revista Caras México.

Según contó en la publicación en su boda con Tovar (el 9 de octubre del 2022), Maite ella ya sabía que estaba embarazada. La noticia le llegó en plena preparación para la ceremonia, precisamente, cuando estaba en los últimos detalles de su vestido de novia.

"Al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo 'Mai, creo que estás embarazada'", relató.

En un primer momento desestimó esta posibilidad, pero, al día siguiente su amigo le insistió en que se hiciera un examen: el resultado fue positivo, tenía 2 semanas de gestación.

"Fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto", aseguró.

Con esta revelación, la actriz de 'Oscuro Deseo' se encuentra, aproximadamente, en su séptimo mes de embarazo.

Finalmente, en la entrevista Maite y Andrés revelaron que esperan una niña , que será "muy amada, consentida, apapachada".

Hasta el momento, no han elegido el nombre para su primera hija, aunque admitieron que "tenemos algunos pensados" y "vamos a esperar para ver cuál será el oficial".