Francisco Pérez-Bannen vuelve a la televisión potenciando su rol como conductor sustentable

Este domingo 28 de agosto, a las 16:00 horas, 13C estrenará la tercera temporada de “Cuarta revolución”, programa conducido por Francisco Pérez-Bannen, producido por la Universidad Técnica Federico Santa María y en el que se busca visibilizar temáticas globales y de contingencia que suponen cambios en la sociedad y avances tecnológicos de gran envergadura.

De esta manera, “Cuarta revolución” vuelve a la señal cultural de Canal 13 para conocer lo que la ciencia está investigando para dar respuesta a los desafíos que plantea la crisis climática y lo que diversas comunidades están haciendo para adaptarse de manera activa y consciente, desde nuestro país, a la nueva realidad que enfrenta el planeta. Escasez hídrica, crisis textil, migración climática, minería sostenible, la transición energética y el potencial de Chile para el desarrollo de la astrofísica son parte de las temáticas que se abordarán y profundizarán en este nuevo ciclo.

“Todos los capítulos son muy consistentes en sus temáticas. Me enseñan y muestran cosas diferentes. Siguiendo el camino de las acciones personales concretas, puedo decir que la crisis textil me impactó en el terreno y sumaré cambios en mi vida al respecto; la escasez hídrica es un tema muy fuerte y sensible sumado ahora al fenómeno de la migración climática que ya estamos viviendo en Chile; y en astrofísica, creo que desconocemos el tremendo talento y calidad de nuestros técnicos, profesionales y científicos que hoy colaboran en las grandes ligas del mundo”, destaca el conductor del programa.

A lo anterior, el actor agrega que “siento que sería un gran aporte que toda la televisión dedicara espacios permanentes a difundir y divulgar nuestro talento científico en sus diversas áreas. Esto propiciaría ir elevando el nivel de intereses y temáticas como sociedad, nos aportaría pensamiento crítico, nos valoraríamos más y sería un gran estímulo para las nuevas generaciones”.

Francisco Pérez-Bannen lleva tres años haciendo “Cuarta revolución”, transformándose así en un conductor sustentable, sobre lo que confiesa que “he aprendido, comprendido, reflexionado, conectado y, en definitiva, expandido mi consciencia, viéndome como una parte esencial del todo… soy planeta, soy universo, hago mi parte y tomo mi responsabilidad”, añadiendo que “además, siento mucha gratitud de poder llevar estos contenidos relevantes a la gente y realizarlos junto a un equipo excepcional”.

En este nuevo ciclo de “Cuarta revolución” y con el objetivo de visibilizar lo que la academia, la industria, organizaciones sociales y diversas personas están haciendo desde sus motivaciones y conocimientos para aportar soluciones y nuevos enfoques a los temas, el espacio de 13C mostrará iniciativas desarrolladas en distintas regiones y ciudades del país, como Iquique, Copiapó, Coquimbo y Valparaíso, entre otras. Asimismo, el programa también estuvo en Suiza, en el Centro de Astrofísica CERN.

“Estar en CERN fue una gran experiencia y más allá de la potencia científica y tecnológica de ese lugar, compruebo y celebro una vez más que es la colaboración la más importante y significativa virtud que nos permitirá seguir evolucionando y existiendo como especie”, enfatiza el conductor de “Cuarta revolución”.

Y dentro de las varias novedades del proyecto de 13C es que ahora sus capítulos serán XL, con una hora de duración, en torno a lo que Pérez-Bannen relata que “fue una buena noticia y me alegro. Nos permite desarrollar y profundizar más en los temas... entregar una información más nutritiva. Es una lúcida decisión que va en la dirección correcta al robustecer contenidos valiosos, urgentes y contingentes para el presente y futuro de nuestro país”.

"Cuarta revolución", gran estreno de tercera temporada este domingo a las 16:00 horas por las pantallas de 13C