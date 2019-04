Fundador de Alibaba causa polémica al defender trabajar 12 horas al día 6 veces por semana

El multimillonario chino Jack Ma, fundador de Alibaba, defendió la extenuante cultura de trabajar horas extra que practican varias compañías tecnológicas chinas, calificándola como una "enorme bendición" para los trabajadores jóvenes.

Reuters indica que el magnate del comercio electrónico dio origen a un debate sobre el equilibrio entre la vida, el trabajo y la gran cantidad de horas extra que estas compañías le piden trabajar a sus empleados, luego que el crecimiento del sector se redujera tras años de éxito.

En un discurso ante los empleados de Alibaba, que a su vez el grupo encargado de la plataforma de compras AliExpress, Ma defendió la política "996" de la compañía, que implica trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis dias a la semana.

"Personalmente pienso que poder trabajar 996 es una enorme bendición", dijo Ma en su discurso compartido en la cuenta de WeChat de la compañía.

"Muchas empresas y personas no tienen la oportunidad de trabajar 996", dijo el magnate. "Si no trabajas 996 cuando eres joven, ¿cuando en tu vida podrás trabajar 996?", agregó.

Sus declaraciones dieron origen a un gran debate en las redes sociales y a protestas en algunas plataformas de codificación, donde los trabajadores han dado ejemplos de la cantidad excesiva de horas extra que exigen algunas empresas.

Ma, un ex profesor de inglés que co-fundó Alibaba en 1999, que se ha convertido en una de las personas más ricas de China, dijo que él y algunos antiguos empleados solían trabajar largas horas.

"En este mundo, todos quieren tener éxito, una buena vida y ser respetados", dijo Ma. "Les pregunto a todos, ¿si no dedican más tiempo y energía que otros, cómo pueden lograr el éxito que quieren?".

Ma también se refirió a la industria tecnológica, donde actualmente hay mucha gente sin trabajo o desempeñándose en compañías con problemas de ingresos o al borde de la quiebra.

"En comparación a ellos, en este momento, aún me siento afortunado, no me arrepiento (de trabajar 12 horas al día), nunca cambiaría esa parte de mi", agregó.

Este mes, activistas de Microsoft GitHub, lanzaron un proyecto llamado "996.ICU" donde los trabajadores tecnológicos incluyeron a Alibaba entre las compañías con las peores condiciones de trabajo.

El jueves, un artículo de opinión publicado en un periódico estatal chino argumentó que la cultura 996 violaba la Ley del Trabajo de China, que estipula que el promedio de horas de trabajo no puede exceder las 40 horas por semana.

"Crear una cultura corporativa de 'alentar y alabar las horas extra' no solo no aumentará la competitividad de una empresa, sino que podría inhibir y dañar la capacidad de innovar de la compañía", escribió el autor anónimo.