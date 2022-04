"Somos distintos": Gala Caldirola se refirió a quiebre con Mauricio Isla y aclaró si volvería con él

Sobre las cosas que los llevaron a separarse y el proceso tras la decisión, Caldirola mencionó que "no fue una decisión mía".

Fue en mayo de 2021 cuando Gala Caldirola y Mauricio Isla confirmaron a través de sus redes sociales su separación. La pareja se casó en 2019 y fruto de la relación nació su hija, Luz Elif.

A casi un año de este quiebre de su matrimonio, la modelo española se sinceró sobre su soltería y respondió a la pregunta si volvería alguna vez con el "Huaso" Isla .

En entrevista con el programa “Pero Con Respeto” de CHV, la ex chica reality, dijo que está tranquila y enfocada en ella y sus proyectos a futuro.

"Yo estoy tranquila, estoy enfocada en mí, él tiene pareja, yo estoy súper feliz por él (…) me estás haciendo una pregunta (…) yo ni me he planteado si volvería con él", expresó Gala.

Y añadió: "Yo adoro a Mauro, pero él y yo somos distintos, sería difícil yo creo, pero lo quiero muchísimo, y siempre voy a estar ahí para desearle lo mejor y apoyarlo, además tenemos una niña preciosa".

Sobre las cosas que los llevaron a separarse y el proceso tras el quiebre, Caldirola mencionó que "no fue una decisión mía, fue una decisión de los dos, dijimos con cariño y con respeto, tú sigue tu camino y yo el mío, no hubo ningún rencor".

"El amor siempre está yo creo, no es que no quede el vínculo amoroso, pero uno tiene que entender y aceptar y darse cuenta que cuando una relación no funciona es mejor no forzarla y aprender a transformar el sentimiento en respeto, en cariño, cada uno por su lado", afirmó.

Finalmente, la española reconoció que está soltera y que aún cree en el amor, aunque aseguró que "no sé si sería tan fácil dejar entrar a alguien en mi vida en este instante".