Gmail: el truco con que eliminé 75 mil correos no leídos en solo minutos

La popular aplicación de correo electrónico dispone de una serie de comandos que te permitirán eliminar correos que no necesitas o que, derechamente, nunca miraste.

Fue hace años que me rendí con mis correos no leídos. Día a día recibo cerca de 500 mails, entre comunicados, pautas de prensa, asuntos de trabajo, entre otros, y la situación se convirtió en una bola de nieve con la que decidí no luchar.

Aunque trato de eliminar correos cuando puedo, la basura digital poco a poco inunda mi buzón y cada cierto tiempo recibo la advertencia: "te estás quedando sin espacio".

Entonces, utilizo los clásicos comandos para buscar y luego eliminar correos.

-filename:jpg para eliminar correos con fotos

-filename:mp3 para eliminar archivos de audio

-larger:10m para eliminar correos que pesan más de 10 megabites (sirve con cualquier número)

El problema de esta opción es que te permite eliminar de a 50 correos. Una alternativa bastante decente, pero insuficiente para los diógenes digitales como yo.

Hoy me puse a explorar y encontré una opción que, tal vez, te sirva tanto como a mi. El resultado: en menos de 20 minutos eliminé 75 mil correos no leídos.

Los pasos son los siguientes:

Sigue el tutorial paso a paso, no te saltes ninguna etapa.

1) Escribe "label:unread" en la caja de búsqueda de Gmail

2) Selecciona todas las conversaciones

3) Una vez que hayas seleccionado las conversaciones, presiona la opción "seleccionar todas las conversaciones que coincidan con esta búsqueda".

4) Presiona aceptar en el mensaje de alerta "Confirmar acción en bloque".

5) Espera unos minutos y verás que tu número de correos no leídos habrá disminuido considerablemente (por cada vez que lo hice eliminé unos 7 mil correos no leídos).

6) Repite el proceso hasta deshacerte de todos.

7) Vacía la papelera de reciclaje

Acá una captura de pantalla con el proceso