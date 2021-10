Gonzalo Egas reveló lo que realmente le dijo Álex Gerhard en la icónica final de La Granja

En un nuevo capítulo de "Los 2000, un zapping al pasado”, se recordó el gran éxito y polémicas del reality “La Granja”, además se reveló una gran secreto de la final.

En un nuevo capítulo de "Los 2000, un zapping al pasado", emitido la noche del jueves por las pantallas de Canal 13, se abordaron los grandes cambios que vivió la televisión durante el año 2005.

En ese periodo y luego del gran éxito de “Protagonistas de la fama” en el año 2003, se emitió “La Granja” y “La Granja VIP” , programas donde sometieron a sus participantes famosos y no famosos a dureza de la vida de campo.

El programa que comenzó el 4 de enero, logró cautivar tanto al público que cada semana lo sintonizaba, como a los programas de farándula, que festinaban con las constantes peleas que se generaban en el interior.

A 16 años de su emisión, "Los 2000, un zapping al pasado" conversó con Álex Gerhard , finalista de “La Granja”, quien recordó cómo fue su vida dentro del encierro y entregó detalles de su final contra Gonzalo Egas.

"Muchos dicen que yo le pedí que me dejara ganar o algo así, pero no es tal", aclaró el ex participante. Y agregó: "Ahí yo estaba muy seco. Necesitaba agua", señaló Gerhard y desmintió el rumor de que le pidió a Egas que se dejara ganar. De hecho, fue el mismo Egas quien apoyó esta versión.

"Me dice: 'Gonza, dame agua. Déjame sacar una bandera'. No me dice 'déjame ganar'", aclaró. Y luego precisó: "Le dije: 'Álex, sabí que es mucha plata, no me puedes pedir eso'".

"Nunca le pedí 'déjame ganar', fue un 'oye ya po, déjame una', pero así, 'vas muy rápido' y después le dije 'oye, pidamos agua, yo estoy muy seco'", sostuvo Álex.

"Si este me está pidiendo agua es porque está hecho bolsa. Yo también lo estoy, pero el me lo está manifestando", agregó el practicante de artes marciales, añadiendo que "esa pequeña diferencia la aproveché".

Y claramente eso gatilló que finalmente el ganador fuera Gonzalo Egas, en una final que fue récord de audiencia. "Egas era un competidor habitual de vale todo y yo nada, un padre de familia, nada más", cerró Gerhard.