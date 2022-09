El gran homenaje a Daddy Yankee en Chile: Instalarán estatua en su honor en Las Condes

La escultura, que es un homenaje de Spotify al cantante, fue develada por el “Big Boss” antes de su primer concierto en el Estadio Nacional y quedará en un lugar de Santiago para los fans.

Hace 32 años comenzó su carrera en los barrios de Puerto Rico y ahora llega a Chile para despedirse como una leyenda. Daddy Yankee, uno de los artistas que masificó el reggaeton en el mundo entero, se baja de los escenarios y estará realizando tres shows sold out en nuestro país este 27, 28 y 29 de septiembre en el Estadio Nacional, donde más de 180.000 fans lo despedirán.

Con esta serie de conciertos el 'Big Boss' consolida su legado y toda leyenda queda en el tiempo. Es por eso que Spotify ha decidido homenajearlo con una estatua en su visita a la capital del reggaetón.

La escultura acompañará al artista en el Estadio Nacional y luego será instalada en el Centro Comercial Subcentro en Las Condes para que los fans sean parte su legendaria despedida.

Los números hablan por sí solos, dejando entrever el fanatismo y la fiebre popular. Sus grandes éxitos -tales como “Gasolina”, “Llamado De Emergencia”, “Con Calma”, “Lo Que Pasó Pasó”, así como los nuevos éxitos de Legandaddy- se han convertido en himnos que llegan a cada rincón del país.

Es tanto así que Chile es el tercer lugar donde más se escucha su música en el mundo, superado solamente por Estados Unidos y México.

Sin duda, “Gasolina” es un clásico que ha perdurado en el tiempo. En Chile incluso la canción acumula más de 5 millones de streams en lo que va de año.

Además, su flow ha pasado de generación en generación, siendo el grupo de entre 25 a 29 años quienes más reproducen sus canciones (28%). Los grupos etarios que lo siguen son los jóvenes de entre 18 y 24 años (27,5%) y las personas entre 30 y 34 años (22,2%).

Llegó la semana de Daddy Yankee en Chile: Revisa el horario de apertura de puertas y los accesos

Sin embargo, no todo son clásicos. Durante toda su carrera musical, la eminencia del género no ha dejado de deleitar a sus fanáticos con hits que resuenan en cada rincón del mundo. De sus colaboraciones más recientes, X ÚLTIMA VEZ con 24.747.736 reproducciones y La Santa con 16.741.057 se encuentran liderando el ranking de canciones más escuchadas en el país, seguidas por su reciente composición RUMBATÓN con un total de 15.560.341 de reproducciones.

El 'Big Boss' rompió todos los récords, fue inspiración para los nuevos artistas del género urbano y Latinoamérica es su casa. Es el artista predominante en Mansión Reggaeton, la playlist del género que reúne 5.548.374 seguidores en Spotify. Es por esto que, en su paso por Argentina, “Legendaddy” será el primer artista en recibir la llave simbólica de esta mansión que tanto le debe.

Durante este martes, el cantante puertorriqueño reconoció que "para mí es sumamente emocionante , me siento sumamente honrado que Chile me trate con mucho cariño. De siempre, desde el día uno. Yo siempre me siento de la misma manera, emocionado".

"Siento que estoy llegando por primera vez al país, que es mi primer concierto, me siento siempre bien. Emocionado", agregó Daddy Yankee.