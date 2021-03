Gwyneth Paltrow sorprende a Kim Kardashian con erótico regalo (e incluyó una de sus íntimas velas)

La actriz de 48 años, dueña de la firma Goop, le envió un paquete a la figura televisiva con algunos productos para su satisfacción sexual.

Gwyneth Paltrow tiene un negocio millonario. Con Goop —la firma avaluada en US$ 250 millones, de acuerdo a The New York Times—, la actriz ganadora del Oscar ha explotado el mercado de lo insólito mezclado con la autoayuda y productos supuestamente sanadores, sin sustento científico, que le han generado más de una demanda.

Aún así, la intérprete de 'Pepper Potts' en la saga de "Avengers" de Marvel agota cada uno de los ítems que pone a la venta en Internet.

Paltrow, además, es una experta en la promoción de Goop, y esta vez utilizó a una aliada inigualable para acercar su marca a la mayor cantidad de gente posible en redes sociales: Kim Kardashian.

La empresaria, modelo y estrella televisiva publicó el 'pack' que le llegó a su hogar a nombre de la actriz de 48 años, consistente en un vibrador de US$ 95, un gel lubricante, una esencia aromática llamada "concentrado de amor" para utilizar en la ropa como perfume y esa extraña vela íntima llamada "Esta vela huele como mi vagina".

"Bonito detalle", dijo Kardashian en sus Stories, añadiendo que "sinceramente, nunca había estado tan emocionada... por la vela", en tono de broma.

Gwyneth Paltrow, eso sí, esta vez le cambio el nombre a "Esta vela huele como los orgasmos de Kim".

"Te amo más", respondió Paltrow.

Durante los últimos meses se conoció que Kim Kardashian y Kanye West habían tomado la decisión de separarse después de siete años de matrimonio. Si bien aún no se ha hecho oficial, la ahora ex pareja (que tiene cuatro hijos) está avanzando en los términos legales de su divorcio.