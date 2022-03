¿Hay escena post-crédito en The Batman?

Al ser una cinta de superhéroes, queda planteada la duda de si Warner Bros. seguirá el camino de Marvel Studios de dejar una escena que conecte con otra película. Aquí Matt Reeves toma una curiosa dirección.

The Batman, la nueva película del hombre murciélago, ha llegado a los cines. Este jueves se estrena a nivel mundial -excepto Rusia- con Robert Pattinson como el héreo más famoso de DC.

La cinta ha cosechado buenas críticas y está generando conversación en el fandom por este nuevo enfoque del personaje, más detectivesco que nunca e hiperrealista (aunque no por eso con situaciones que sólo se entienden por ser una película).

Este Batman más personal y en su año 2 como vigilante, nos muestra una serie de personajes, entre los que destaca Catwoman/Gatúbela (Zoë Kravitz), The Riddle/El Acertijo (Paul Dano), Alfred (Andy Serkis), Gordon (Jeffrey Wright) y El Pingüino (Colin Ferrell), entre otros.

Son 2 horas y 56 minutos de película, que llevarán al espectador a perseguir las pistas de una serie de asesinatos y cuyo objetivo se va develando poco a poco. Si bien vemos al Batman más investigador que nunca en el cine, no están fuera escenas de acción que destacan e impactan en pantalla grande.

Sobre eso último, se aconseja sin duda alguna a verla en cine pues es ahí donde se podrán ver detalles que en una tele se harán dificil de degustar.

Escena post-crédito en The Batman

Ahora bien, algo que surge en duda cuando acaba la película es si sigue el camino de las películas de superhéroes de la contraparte, Marvel. Es decir, la estrategia de escenas post-créditos.

Como se sabe, The Batman es una película con universo propio pensada de esa forma y que escapa a la actual línea de superhéroes de DC, cuyo Batman fue Ben Affleck y Wonder Woman actual, es Gal Gadot. Así que, si es por eso, debiéramos no esperar una escena que conecte con esas cintas.

Pero lo cierto es que esta película, que dirigió Matt Reeves, ha sido confirmada como una trilogía por lo que, de ser así entonces, sí podríamos esperar algo. ¿Es así? ¿Hay escena post-créditos en The Batman?

A decir verdad, hay un guiño pero en ningún caso una escena propiamente tal. Por lo que podría no valer la pena esperar hasta el final. De hecho, es una obviedad que ya en la última parte se nos señala solapadamente.

Con lo anterior, esperar por ese guiño de 3 segundos es más bien por gusto y fanático, que por necesidad imperiosa de saber qué podría venirse. Aunque nunca está demás disfrutar de ver todas las personas que nos dieron tal obra.

The Batman, disponible ya en cines, es una nueva visión del personaje que sin duda debes ver y criticar.