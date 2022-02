Hijo de María de los Ángeles Guerra y Carlos Caszely revela uno de los últimos deseos de ella

En conversación con "Tu Día", el primogénito de la pareja comentó el gran vínculo que tenía con su madre y detalló cómo quería ella ser recordada con una anécdota que la retrata como abuela.

El hijo de Carlos Caszely y María de los Ángeles Guerra, Piero, se refirió esta mañana a la muerte de su madre, quien falleció la madrugada del martes luego de verse afectada por un cáncer.

En conversación con "Tu Día", el primogénito de la pareja comentó el gran vínculo que tenía con su madre y detalló cómo quería ella ser recordada .

"La vamos a recordar tal y como ella nos dijo a nosotros. Les voy a contar una anécdota", comenzó diciendo y agregó: "Yo tengo tres ñiñitos, Renata, Bruno y Roberto. Entonces cuando mi mamá en las última semanas cuando estaba media complicada, ellos me preguntaron y querían ver su abuela, y me preguntaban si podían subir a verla".

"Mi hija de 7 años, Renata me insitía en que quería subir a verla. Y yo no sabía como explicarles y les dije vamos. Les digo que ella estaba complicada y le dije que se iba a morir", expresó.

Y añadió: "Ellos entraron a la pieza, saltando, mi vieja estaba con una cara super complicada, más encima se agitaba porque quería responderle a los enanos (...) entonces mi hija llega y le dice ¿'te vas a morir'?, y mi mamá que siempre nos preparó para este momento, le dijo 'sí, me voy a morir' pero no quiero que estén tristes, tampoco quiero que me digan que soy un angelito ni esas cosas".

Agencia Uno Lee También > La Roja envía mensaje a Carlos Caszely tras la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra

Fue aquí, que Piero hizo una pausa para detallar de forma exacta lo que su madre les pidió. "Recurdenme como lo que quiero que me vean. Todas las noches ustedes van a ver el cielo y yo voy a ser la estrella más grande y luminosa que hay en el cielo y con esa luz los voy a iluminar".

"Entonces ahí mis hijos quedaron re contentos porque su abuela iba a ser una estrella (...) ahí quedamos tranqulos. Yo quiero que ella sea recordada como una energía, un ser de luz, alguien que ilumine siempre mi camino y el de mis hermanas", cerró.