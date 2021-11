Hombre que busca ser un alien se cortó dos dedos de cada mano: las quiere transformar en garras

Anthony Loffredo, de Francia, está empeñado en su misión de transformar su apariencia. Ya se ha partido la lengua, se ha cortado la nariz y se ha cubierto de tatuajes y piercings.

Un sujeto apodado el "hombre más modificado del mundo" se cortó dos dedos de cada mano, para convertirlas en una garra, esto como parte de su intento por convertirse en un "extraterrestre negro".

De esta forma, solo le quedaron los pulgares y sus otros dos dedos. Para ello, debió viajar hasta México para hallar un profesional que arriesgue su reputación y le realizara la cirugía.

Anthony Loffredo está empeñado en su misión de transformar su apariencia, ya que se ha partido la lengua, se ha cortado la nariz y se ha cubierto de tatuajes y piercings, recoge Mirror.

Sin embargo, el francés de 33 años dijo que hasta ahora solo ha logrado el 34% de la transformación deseada. Anthony, a quien le extirparon el labio superior a principios de este año, ha estado sometido a modificaciones corporales extremas durante aproximadamente una década, y ha sufrido enormes riesgos, como quedarse ciego mientras se sometía a procedimientos como tatuarse el globo ocular.

Anteriormente, también se le extirparon ambas orejas quirúrgicamente para lucir más extraterrestre y se le partió la lengua. El francés ha viajado por todas partes para sus diversos procedimientos, y el año pasado se dirigió a España para que le extirparan la nariz, ya que la operación es ilegal en su país de origen.

También le han colocado implantes dérmicos en la cara, lo que le da a su piel una textura más rugosa y ha creado líneas cinceladas en sus pómulos.

En 2017, Anthony le dijo al periódico francés Midi Libre que había sido "un apasionado" de las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano desde muy joven.

"Tuve un clic cuando era guardia de seguridad", dijo. "Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida como quería. Dejé todo a los 24 y me fui a Australia. Se ha vuelto normal, incluso inconsciente, pensar constantemente en mis planes para los próximos meses", cerró.