“No puedo mantener a mi familia como antes": Hombre cuenta cómo sobrevivió a ataque de cocodrilos

El sujeto fue atacado por varios reptiles y sus amigos intervinieron para salvarlo. Estuvo 40 días hospitalizado debido a las múltiples heridas.

Un hombre se salvó de un brutal ataque de cocodrilos mientras pescaba en un estanque, en la ciudad de Nyamhunga, en Zimbaue.

El sujeto identificado como Alexander Chimedza sufrió el accidente durante enero al acercarse al agua para buscar gusanos para usar de carnada.

Sin embargo, se vio sorprendido por un grupo de cuatro cocodrilos que lo atacó sin darle tiempo a reaccionar .

"Los cocodrilos deben haber estado esperándome, porque en el momento en que toqué la maleza, fui atacado. Primero, uno de ellos trató de agarrar mi mano izquierda, pero instintivamente lo esquivé, pero otro me agarró la mano derecha", manifestó.

“Me tiró al agua y giró en una dirección, y en ese momento me di cuenta de que mi mano se rompería si me resistía. Así que dejé que mi mano fuera en la dirección en la que se torció”, confesó el hombre a The Herald.

Ahí vino lo increíble, pues el hombre cree que cuando sintió que otro cocodrilo lo agarraba por el muslo, afirma que vio una abertura y metió la mano en la boca del cocodrilo cuando agarró su derecha y, de hecho, cree que mató al animal debido a que su estómago se inundó de agua. Lo anterior, incluso, es sostenido por científicos como una forma segura de matar a este tipo de reptiles.

Afortunadamente para Chimedza, sus amigos lo rescataron arrojando piedras a los animales para detener el ataque.

Alexander debió ser trasladado a un recinto asistencial por la gravedad de sus heridas. Tras varias cirugías e implantes de placas metálicas, el hombre quedó estable. Estuvo 40 días hospitalizado y debió ser sometido a procedimientos como una cirugía reconstructiva para su tendón de Aquiles, injertos de piel delicados e instalación de placas de metal para ayudar a la curación y movilidad.

" No puedo trabajar y mantener a mi familia como antes . Ahora confío en los simpatizantes para sobrevivir”, lamentó Alexander.

