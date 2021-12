Hombre que posee la nariz más grande del mundo: "Aprendí a vivir en paz con mi físico"

Se trata de un hombre turco que ha sido reconocido por los Récords Guinness como la persona viva con la nariz más grande por más de dos décadas.

Se trata de un hombre llamado Mehmet Özyürek, quien ha ostentado el récord mundial por más de 20 años .

Según recogieron en el sitio oficial de los récords, Özyürek se midió por primera vez la nariz el 31 de enero de 2001, registrando 8,8 centímetros de largo desde el puente hasta la punta.

Con esto, incluso, afirmaron descartar el mito común de que la nariz y las orejas siguen creciendo en la medida que se envejece, ya que tras realizar otras mediciones a Özyürek en 2010 y 2021 se apuntó que seguía midiendo 8,8 centímetros.

"Mi sentido del olfato es diferente al de otras personas", comentó el hombre, asegurando que hay veces que detecta olores que otras personas no perciben.

"Por ejemplo, entro a mi casa... Puedo saber inmediatamente qué plato está cocido", agregó y comentó que "es una condición genética hasta donde tengo entendido. No hubo explicación por parte de los médicos, pero la tengo en mi familia, así que mi padre la tiene, mis tíos la tienen, yo la tengo".

Y señaló que "mis amigos solían llamarme Big Nose para molestarme". "Dios me hizo así, no hay nada que se pueda hacer en esta situación. Aprendí a vivir en paz con mi físico", enfatizó, reconociendo que "cuando entro en una situación social, inmediatamente llamo la atención. Todos me miran. Me examinan. Sé lo que están pensando cuando me miran".