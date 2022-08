"House of the Dragon": Horario y dónde ver primer capítulo de la esperada serie

El esperado spin-off de "Game of Thrones" llegará a las pantallas durante este fin de semana.

Terminando esta semana llega la nueva serie “House of the Dragon”, un spin-off de la serie "Game of Thrones", creada por George R.R Martin.

Recordemos que "Juego de Tronos" terminó en mayo del 2019 con un cuestionado final, pero tras ocho temporadas que fueron muy valoradas por los fanáticos.

Por lo anterior, llega esta precuela, ambientada cientos de años antes de los relatos de las novelas.

El estreno en Chile está programado para las 21:00 horas en HBO y HBO Max, la plataforma de streaming perteneciente a la compañía Warner Bros. Discovery.

Además, el conglomerado anunció que el lanzamiento también se hará en los canales: TNT, Space, Warner Channel, TNT Series y Cinemax.

Los tres primeros canales emitirán el episodio uno el viernes 26 de agosto, mientras los dos faltantes el sábado 27 de agosto.

¿De qué trata House of the Dragon?

Los hechos transcurren cerca de 200 años antes de la historia relatada en la popular saga de libros, y los capítulos emitidos durante más de una década en HBO.

Específicamente, se contará la historia conocida como Danza de los Dragones, una guerra civil ocurrida entre la casa Targaryen que enfrentó a dos herederos del rey Viserys Targaryen por el Trono de Hierro.

La producción de la serie cuenta con la colaboración del creador de la historia original, George R.R. Martin y los actores Matt Smith, Milly Alcock y Emma D’Arcy.