Huawei: Qué hacer con los teléfonos chinos en medio de la guerra comercial

Incertidumbre y muchas dudas en los usuarios ha generado una serie de intercambios de mensajes entre el gigante chino de tecnología Huawei y el gobierno de Estados Unidos, que decidió vetar a la empresa y ponerla en la "lista negra" producto de la guerra comercial entre ambos países.

Debido a esto, Google también optó por un bloqueo, lo que generó aún más dudas en los usuarios.

Al respecto, Gonzalo Sánchez, director académico de Desafío Latinoamérica, señaló en T13 AM que "estamos en una situación de incertidumbre, hay un montón de servicios que están ligados a la empresa y que van a ser parte del bloqueo (...) Qué va a pasar con los equipos, hay comunicados de Huawei que dice que los equipos ya comercializados no van a ser afectados, pero todavía hay incertidumbre y no se sabe hasta donde va a llegar este bloqueo comercial".

Pero, ¿qué pasa si una persona está pensando en comprar un Huawei? La recomendación del experto es esperar a ver cómo reacciona la empresa.

"Si yo estuviera en esa situación, pensando en comprarme un teléfono, estaría a la espera. La empresa va a reaccionar a esta situación, ya estamos viendo descuentos respecto a estos teléfonos, está preparando sistemas operativos nuevos, está preparando aplicaciones nuevas y probablemente vaya a competir al mismo nivel, la pregunta es qué va a pasar con la incertidumbre al corto plazo, por lo que recomiendo ser más pacientes".

En tanto, al ser consultado sobre los peligros que corren los celulares cuyos sistemas operativos no son actualizados, Sánchez indicó que "todos son vulnerables, pero los teléfonos más antiguos corren muchos riesgos de ser afectados por esta vulnerabilidad".

Finalmente reiteró el llamado a la paciencia de los usuarios y a estar atentos a lo que pasa con la guerra comercial y cómo afecta al gigante chino de tecnología.