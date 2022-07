Ibai Llanos revela que sufre de problema de salud: "Del ojo izquierdo solo veo un 10%"

El streamer número 1 del mundo confesó en Twitch que se someterá a una resonancia magnética para encontrar la razón de su pérdida de visión.

Durante esta semana Ibai Llanos, el streamer mejor pagado del mundo volvió hablar de sus problemas de visión. En marzo pasado comentó en un stream que padecía una ceguera parcial del 70% de su ojo izquierdo derivado de una infección de herpes que sufrió de niño.

Ibai es conocido por su sinceridad y antes de competir en los Saw Minecraft Games, habló sobre esto, comentando que, “yo ya os dije que tengo un problema bastante serio. No es un problema de utilizar gafas, no es que este ciego, es un problema neurológico que en teoría es un efecto secundario de un herpes, pero no lo saben”.

Durante los últimos exámenes que se realizó el vasco, la condición se agravó: “Cuando lo conté, me habló un médico en privado y me dijo que tenía la solución. Con esa esperanza pedí cita aquí en Barcelona”.

Originalmente, Ibai aseguró que veía menos de un 70% por el ojo izquierdo, pero el médico ahora le confirmó que solo ve un 10% . "No lo sabía. Si cierro el ojo, veo borroso. Si te pones delante, te veo, pero no consigo leer nada", ha relatado. Al menos, hay una buena noticia: "Del ojo derecho veo un 100%".

Durante el stream el español afirmó que desea “quedarse así”, es decir, que su condición no empeore porque “no tiene ningún tipo de solución”.

Ibai también anunció de paso que este tal vez sea su último año en Twitch y que continuaría difundiendo su contenido a través de Youtube.