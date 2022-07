Impactante accidente en Hong Kong: pantalla gigante cayó sobre miembro de la banda en pleno show

Un grave accidente ocurrió este jueves en pleno concierto de Mirror, un grupo de cantopop de Hong Kong.

Mientras la banda de adolescentes realizaba un show en su tierra natal, una pantalla gigante cayó sobre el escenario aplastando a uno de sus miembros.

El momento fue captado por el reportero Ezra Cheung y su video se viralizó rápidamente a través de las redes sociales .

Según informó South China Morning Post , tres personas en total resultaron heridas en el concierto que se desarrollaba en el Hong Kong Coliseum, en Hung Hom.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn