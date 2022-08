"Me va a dar un infarto": Madre es viral por furiosa reacción tras ver primer tatuaje de su hijo

El video, que tuvo lugar en en Culiacán, Sinaloa, en poco tiempo ha sumado miles de reproducciones.

Muchas jóvenes esperan a tener la mayoría de edad para poder tatuarse por primera vez. Si bien es una decisión personal, los padres -en muchos casos- no suelen estar de acuerdo con esta iniciativa.

Y justamante una madre en México dejó en evidencia su molestia al enterarse que su retoño había decidido marcarse la piel sin su autorización.

Su reacción se viralizó ampliamente en TikTok (@_alexsander_mg), alcanzando más de 2 millones de reproducciones.

Según el usuario en cuestión y protagonista del momento, el video fue grabado en Culiacán, Sinaloa, México.

En el registro se ve cómo entre risas, unos jóvenes se acercan a la mujer mientras que uno de ellos (su hijo) bebía cerveza y le mostraba la inscripción que se hizo en el brazo.

Al momento de verlo, quedó impactada e inmediatamente le lanzó manotazos en su rostro y exclamó: "¡¿Qué?!", tapándose la cara. Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que luego la mujer abofeteó al joven el cuál continuó riendo.

"Les dije que no quería", señaló furiosa, mientras también regañaba a su otro hijo llamado Roberto.

Twitter @Samanthaaeh - Historia viral de Twitter Lee También > Hombre murió antes de retirar anillo de compromiso: Joyería buscó a la novia para entregárselo

Luego de unos minutos, la mujer volvió a escena con un cinturón en la mano asegurando que "yo no estaba jugando" y diciéndole en tono amenazante que "vengan para acá". "Roberto, ven para acá. Me va a dar un infarto si no me haces caso", continuó diciendo.

Y agregó: "Yo les dije que no, no me respetan".

El clip generó opiniones divididas, por un lado hubo quienes criticaron a la mujer por la violencia que usó, en tanto otros se limitaron a bromear con la situación.